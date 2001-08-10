Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы смогут проверить свои знания о космосе в онлайн-викторине

Сахалинцы смогут проверить свои знания о космосе в онлайн-викторине

Онлайн-тест «Путь к звездам», приуроченный ко Дню космонавтики стартовал в сахалинской областной научной библиотеке 10 апреля.

Проверить свои знания смогут все желающие в возрасте от 14 до 18 лет, ответив на 10 тестовых вопросов о достижениях человечества в освоении космического пространства.  

Тест доступен на сайте www.libsakh.ru в разделе «События», подраздел «Конкурсы и проекты», Тест «Путь к звездам». Тест можно пройти до 30 апреля, сообщили в библиотеке.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-22.

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