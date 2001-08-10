Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2020
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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают к участию в интерактивной выставке, посвященной Победе в Великой Отечественной войне

Сахалинцев приглашают к участию в интерактивной выставке, посвященной Победе в Великой Отечественной войне

Сахалинцев приглашают к участию в интерактивной выставке, посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Принять участие в ней могут все желающие. Старт сбора информационных материалов объявило Федеральное агентство по делам национальностей России (ФАДН), сообщили в правительстве области.

По замыслу организаторов, интерактивная выставка должна раскрыть героизм и единство нашего народа в годы Великой Отечественной войны, а также продемонстрировать культурное многообразие этносов. Ее цель – показать сложное военное время через судьбы людей, рассказать о том, как ценности и самобытность этнических культур наполняли силой, мужеством и стойкостью сердца людей.

Для участия в выставке необходимо в срок до 30 апреля прислать информационные материалы на адрес электронной почты: pr@fadn.uov.ru.

Справки по телефону +7-903-775-71-80, e-mail: i.smirnova@fadn.gov.ru (контактное лицо в ФАДН России – Ирина Смирнова).

Технические требования к материалам:

  1. Фото

1.1.     Файлы 300 dpi формата .tiff.

1.2.     Название файла формируются следующим образом: название МКА.номер (сквозная нумерация файлов от 001)

1.3.     К каждому фото в отдельном файле формата .doc должны быть приведены текстовые пояснения: кто изображен на фото, где и когда было сделано фото, другие содержательные пояснения (если имеются). Названия файлов идентичны названиям файлов соответствующих фото.

  1. Видео

2.1.     Видео-контент может быть предоставлен в двух форматах:

2.1.1.  1920х 1080. 30 или 60 кадров в секунду, кодек И264, поток не более 15мбит/с.

2.1.2.  1280x720, 30 или 60 кадров в секунду, кодек 11264, поток не более 10 мбит/с.

2.2.     К каждому видео в отдельном файле формата .doc должны быть приведены текстовые пояснения: кто на видео, где и когда было снято, другие содержательные пояснения (если имеются). Названия файлов идентичны названиям файлов соответствующих видео.

  1. Текстовая информация

3.1.     Биографическая информация о национальных героях времен Великой отечественной войны.

3.2.     Исторические хроники по теме выставки (о национальных соединениях и частях, знаменательных событиях на территории этнических поселений во время Великой Отечественной войны и пр.);

3.3. Стихи, рассказы и другие художественные произведения на тему выставки.

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