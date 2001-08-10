Участок улицы Лермонтова в Южно-Сахалинске будет закрыт для движения

Движение транспорта на улице Лермонтова на участке от Сахалинской до Холмской ограничат в областном центре. Это связано с работами по прокладке газопровода.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, подрядная организация будет работать участками. Так, с 13 апреля они закроют участок от пересечения с улицей Сахалинской до Матросова. Сквозного проезда здесь не будет до конца апреля-начала мая.

Горожан просят с пониманием отнестись к сложившимся неудобствам и предлагают воспользоваться другими путями проезда. Тем, кто проживает на этой территории, рекомендуют использовать подъездные пути по улицам Маяковского либо Льва Толстого.