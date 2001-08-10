Порядка ста невельчан получили помощь от фонда «Родные острова»
Невельский район стал первым на Сахалине, куда прибыли участники благотворительной акции «Сахалинцы своих не бросают», стартовавшей в региональном фонде «Родные Острова».
Как рассказал попечитель фонда Игорь Янчук, волонтеры скомпоновали 100 первых продуктовых наборов для нуждающихся. В набор вошли мясные и рыбные консервы, набор круп, сладости и свежие фрукты. Всего 21 наименование продуктов. Это станет хорошим подспорьем тем, кто сейчас особенно уязвим.
- Хочу также поблагодарить мэра Невельского городского округа Алексея Шабельника, за оказанную оперативную помощь в составлении списка нуждающихся, - отметил Игорь Янчук.
Первыми получателями помощи стали жители Невельска и сел Горнозаводск, Шебунино, Ясноморское, Колхозное. К ним отправились попечитель фонда «Родные острова» Игорь Янчук и волонтеры Всероссийской акции #МыВместе, сообщили в администрации Невельска.
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