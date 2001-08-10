Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2020
Сегодня 16:10
73,75|80,74|33,69
О графиках работы государственных организаций сообщают сахалинцам
12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Порядка ста невельчан получили помощь от фонда «Родные острова»

Порядка ста невельчан получили помощь от фонда «Родные острова»

Невельский район стал первым на Сахалине, куда прибыли участники благотворительной акции «Сахалинцы своих не бросают», стартовавшей в региональном фонде «Родные Острова».

Как рассказал попечитель фонда Игорь Янчук, волонтеры скомпоновали 100 первых продуктовых наборов для нуждающихся. В набор вошли мясные и рыбные консервы, набор круп, сладости и свежие фрукты. Всего 21 наименование продуктов. Это станет хорошим подспорьем тем, кто сейчас особенно уязвим.

- Хочу также поблагодарить мэра Невельского городского округа Алексея Шабельника, за оказанную оперативную помощь в составлении списка нуждающихся, - отметил Игорь Янчук.

Первыми получателями помощи стали жители Невельска и сел Горнозаводск, Шебунино, Ясноморское, Колхозное. К ним отправились попечитель фонда «Родные острова» Игорь Янчук и волонтеры Всероссийской акции #МыВместе, сообщили в администрации Невельска.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?