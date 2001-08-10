Сахалинцы поделились опытом проведения диспансеризации населения с врачами России

Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики» Елена Столярова приняла участие в Совещании профильных комиссий по терапии, врачебной практике и профилактической медицине Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России.

Мероприятие проходило в рамках XXVIIРоссийского национального конгресса «Человек и лекарство». Из-за вспышки COVID-19 организаторы Конгресса приняли решение отменить очный формат проведения Совещания. Однако, учитывая важность созданной научной программы и немалый интерес российских врачей, оно состоялось в формате онлайн.

На совещании Елена Столярова выступила с докладом «Проведение диспансеризации населения. Лучшие практики. Опыт Сахалинской области».

Основная часть доклада была посвящена новым формам работы, внедренным в рамках проведения диспансеризации взрослого населения в 2020 году на территории региона.К примеру, с целью выявления рака легких на ранних стадиях в области применяется низкодозная компьютерная томография легких, а рака желудка - скрининг биомаркеров (гастропанель).

Как сообщают в региональном центре медицинской профилактики, для повышения качества проведения диагностических исследований в области онкологии в Южно-Сахалинскемв марте минувшего года создан референс-центр на базе отделения лучевой диагностики ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр». Проект вошел в пятерку лучших социальных проектов Российской Федерации 2019 года.

На базе этого же медицинского учреждения планируется открыть высокотехнологичный центр профилактических медицинских осмотров. Здесь пациентам, прошедшим I этап диспансеризации, будет проводиться углубленная диагностика для установления диагноза по таким направлениям, как сердечно-сосудистые заболевания, онкологические патологии.

- Основные темы Конгресса связаны с актуальными вопросами развития медицины в России, - рассказывает Елена Анатольевна. – Эта площадка, которая известна не только в России, но и за рубежом. Участие в мероприятии подобного масштаба дает прекрасную возможность поделиться своим опытом и ознакомиться с практиками врачей из других регионов и даже стран, обсудить проблемы современной медицины и разобраться именно с теми вопросами, которые волнуют нас в повседневной практике.