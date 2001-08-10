В Холмске провели конкурс ко Дню космонавтики. Он был посвящен 59-й годовщине первого полета человека в космос. Идея конкурса в честь Дня космонавтики принадлежала руководителю Холмского отделения «Молодой Гвардии» Ксении Пак. Организаторы предложили ребятам от 5 до 15 лет создать творческие работы на тему покорения Вселенной. Изначально предполагалось, что конкурс будет проходить в КДЦ «Россия», но пандемия внесла свои коррективы, и итоги подвели путём Интернет-голосования. На странице МГЕР в Инстаграмм были размещены 14 творческих идей, посвящённых празднику. Победитель и призёры выявлялись наибольшим количеством лайков.

Лучшей была признана работа Альгирдаса Мицкелюнаса, второе место заняла Таисия Миронова третье – Дарина Еременко. Всем остальным ребятам без исключения были вручены дипломы участников конкурса, пригласительные билеты в планетарий и на поход в кинотеатр, а также сладкие подарки от местного отделения «Единой России».

– Подарки мы не забыли дополнить очень актуальными сейчас масками. А рисунки и поделки ушли в творческий архив Партии. Таким образом мы приобщаем детей к великим страницам истории нашей страны. Дети были очень довольны, родители благодарили за идею, ведь сейчас, в условиях самоизоляции, организация досуга для детей это одна из главных задач родителей, - рассказала исполнительный секретарь Холмского отделения «Единой России» Ирина Киселева.