В Сахалинской области планируют вновь открыть салоны красоты
С 20 апреля в островном регионе собираются возобновить работу по 11 видам экономической деятельности, которая прекратилась из-за пандемии. Такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под руководством губернатора Валерия Лимаренко.
Планируется разрешить работать парикмахерским и салонам красоты, магазинам косметики и парфюмерии. В преддверии охотничьего сезона возобновится розничная торговля оружием и боеприпасами в специализированных магазинах. Также возможно будет приобретать мотоциклы и детали для них в специализированных торговых точках. Кроме того, разрешат практические занятия в автошколах, при этом теорию рекомендуется преподавать дистанционно. Сегодня на Сахалине и Курилах зарегистрировано около 1 тысячи таких организаций.
– Нам удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции по Сахалинской области. Поэтому появилась возможность ослабить ограничения для бизнеса и разрешить некоторые виды экономической деятельности. Но предприниматели обязаны строго соблюдать все меры безопасности, – подчеркнул глава региона.
Требования для юридических лиц, которые собираются возобновить деятельность, едины. Сначала предпринимателю необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области и получить соответствующее предписание.
– Первое требование – защита временем, втрое – защита расстоянием. В магазинах и парикмахерских не должно быть очередей. Работа должна вестись по предварительной записи, между клиентами необходим временной промежуток. Обязательно наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты для сотрудников. По возможности рекомендуем приобрести рециркулятор, чтобы обеззараживать воздух в помещении, – пояснила руководитель Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова.
Каждый предприниматель должен адекватно оценить свою готовность работать в условиях непростой эпидемиологической обстановки. У малого и среднего бизнеса есть неделя на подготовку – возобновить работу по некоторым видам деятельности планируется с понедельника, 20 апреля, сообщили в правительстве области.
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