В Сахалинской области выздоровели еще два человека от коронавирусной инфекции

По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области в регионе выздоровели еще два человека от коронавирусной инфекции. По состоянию на 13 апреля, лечение от заболевания получают пять пациентов.

Как отметили Валерий Лимаренко в своем telegram-канале, около 20 тысяч островитян проверили медики за период выявления коронавируса.