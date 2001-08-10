Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2020
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15:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области выздоровели еще два человека от коронавирусной инфекции

В Сахалинской области выздоровели еще два человека от коронавирусной инфекции
По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области в регионе выздоровели еще два человека от коронавирусной инфекции. По состоянию на 13 апреля, лечение от заболевания получают пять пациентов.
 
Как отметили Валерий Лимаренко в своем telegram-канале, около 20 тысяч островитян проверили медики за период выявления коронавируса.

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