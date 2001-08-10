Мэр Хигащикава приглашает сахалинцев поучаствовать в акции в Instagram

Мэр японского города Хигащикава Итиро Мацуока пригласил анивских школьников присоединиться к акции в Инстаграм. Хигащикава - это город-побратим Анивы, с которым у муниципалитета завязались дружеские отношения, рассказали в администрации района.

Господин Мацуока предложил не только анивчанам, но и всем сахалинцам присоединиться к новой акции в социальной сети Инстаграм. Хигащикава – город на Хоккайдо, который смог завоевать международный титул «Город фото» благодаря крупному ежегодному фотофестивалю, в котором принимают участие школьные фотокоманды со всего мира. Предполагалось, что в этом году в фестивале впервые примет участие группа юных фотографов из Анивы.

Из-за эпидемиологической обстановки фотофестиваль может не состояться. В этих условиях организаторы международного фото-праздника придумали проект «Заставь мир улыбаться» (Make the world smile project). Он уже стартовал в Инстаграме. Присоединиться к нему может любой желающий.

"Для этого необходимо зарегистрироваться в Инстаграм, если вас еще там нет, и отправлять свои оптимистичные и смешные фото или видео, - рассказывают организаторы. - Покажите, что у вас все в порядке, заставьте мир улыбнуться!"

Участвовать в проекте могут не только дети, но и взрослые. «Фото дня» будет ежедневно публиковаться на страничке проекта.

Как сделать пост?

1. Подпишитесь на аккаунт @youthfest_official

2. Снимите фото или видео, которое заставит мир улыбаться.

3. Разместите свое творение, отметив страничку @youthfest_official и обязательно добавив хэштеги #youthfestsmile и #russia.