Мэр Хигащикава приглашает сахалинцев поучаствовать в акции в Instagram
Мэр японского города Хигащикава Итиро Мацуока пригласил анивских школьников присоединиться к акции в Инстаграм. Хигащикава - это город-побратим Анивы, с которым у муниципалитета завязались дружеские отношения, рассказали в администрации района.
Господин Мацуока предложил не только анивчанам, но и всем сахалинцам присоединиться к новой акции в социальной сети Инстаграм. Хигащикава – город на Хоккайдо, который смог завоевать международный титул «Город фото» благодаря крупному ежегодному фотофестивалю, в котором принимают участие школьные фотокоманды со всего мира. Предполагалось, что в этом году в фестивале впервые примет участие группа юных фотографов из Анивы.
Из-за эпидемиологической обстановки фотофестиваль может не состояться. В этих условиях организаторы международного фото-праздника придумали проект «Заставь мир улыбаться» (Make the world smile project). Он уже стартовал в Инстаграме. Присоединиться к нему может любой желающий.
"Для этого необходимо зарегистрироваться в Инстаграм, если вас еще там нет, и отправлять свои оптимистичные и смешные фото или видео, - рассказывают организаторы. - Покажите, что у вас все в порядке, заставьте мир улыбнуться!"
Участвовать в проекте могут не только дети, но и взрослые. «Фото дня» будет ежедневно публиковаться на страничке проекта.
Как сделать пост?
1. Подпишитесь на аккаунт @youthfest_official
2. Снимите фото или видео, которое заставит мир улыбаться.
3. Разместите свое творение, отметив страничку @youthfest_official и обязательно добавив хэштеги #youthfestsmile и #russia.
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