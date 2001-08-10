Тихоокеанское
информационное агентство
14 Апреля 2020
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают поучаствовать в творческом конкурсе

Сахалинцы могут принять участие в конкурсе для авторов проектов в сфере креативных индустрий Art Team.

Заявки на конкурс принимают по номинациям: 

  • «Digital в культуре» (придумай творческий проект, который будет полностью функционировать в цифровой среде);
  • «Событийный менеджмент» (придумай фестиваль, перформанс или другую активность, чтобы повысить интерес к своему региону, развить местное сообщество);
  • «Креативная локация» (создай пространство, которое станет местом притяжения и развития местного творческого сообщества);
  • «Образование и искусство» (разработай образовательный проект по креативным индустриям);
  • «Туризм» (создай проект в сфере креативных индустрий для увеличения туристического потока).  

Заявку можно оставить на сайте до 1 мая. Эксперты отберут 80 лучших проектов. Их авторы станут слушателями образовательного интенсива в Москве. В его рамках бизнес-лидеры от креативных индустрий расскажут, как правильно «упаковать» идею проекта, сообщили в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.

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