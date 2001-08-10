Сказки на ночь будут рассказывать юным сахалинцам по телефону

Для юных сахалинцев открылась горячая линия сказок. Как сообщает пресс-служба областного агентства по делам молодежи, уже сегодня дети до 14 лет смогут по телефону прослушать сказки из коллекций Национальной электронной детской библиотеки и Детского радио.

Рассказчиками станут сотрудники Сахалинского молодежного ресурсного центра и детского сада «Белоснежка». Читать сказки всем позвонившим они будут перед сном – с 19 до 22.00.

- Сегодня крайне важно соблюдать самоизоляцию. Детям это делать, естественно, труднее. Этой акцией мы решили поддержать детей и родителей, которые уже третью неделю находятся дома. Акция действует на территории всей страны и абсолютно для каждого является бесплатной, - отметил и.о. руководителя агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Горячая линия будет открыта до конца самоизоляции по телефону 8-800-250-10-51.