Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2020
Сегодня 00:49
73,32|80,12|31,72
Прилетевшие сахалинцы смогут пройти обсервацию дома, если вся семья сядет на карантин
10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сезон весенней охоты на пернатую дичь на Сахалине начнется с 1 мая

Министерство экологии Сахалинской области определило период весенней охоты. Во всех районах, кроме Охинского, с 1 мая по 10 мая включительно. 

Охота на пернатую дичь в весенний период осуществляется исключительно на гусей с нормой добычи общим количеством 2 особи в день на одного человека, селезней уток и самцов вальдшнепа - 5 особей в сутки на одного охотника. 

Заявления от физических лиц на выдачу разрешений принимают в МФЦ и лесничествах. 

Для охоты в закрепленных угодьях за разрешением необходимо обращаться к охотпользователям. Список охотпользователей приводится на сайте министерства. 

Во избежание распространения коронавирусной инфекции при приёме заявлений приняты следующие дополнительные меры: 

  • в отделениях МФЦ предварительная запись осуществляется через сайт;
  • в лесничествах прием ведут по предварительной записи по телефонам:
  1. Ноглики (84244497581), 
  2. Тымовск (84244797110),
  3. Александровск-Сахалинск (8?4243443348),
  4. Смирных (84245242122),
  5. Поронайск (84243150256),
  6. Углегорск (84243244104),
  7. Холмск (8?4243398320),
  8. Томари (8?4244626402),
  9. Красногорск (84244631602),
  10. Невельск (84243665202),
  11. Корсаков (84243544507),
  12. Южно-Курильск (84245521583),
  13. Долинск (84244228003),
  14. Макаров (84244350451),
  15. Курильск (8?4245442348),
  16. Анива (8?4244141930),
  17. Южно-Сахалинск (84242672488, 84242672505). 

Кроме того, охотник при себе должен иметь: 

  • заполненное заявление для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов (форма бланка размещена на официальном сайте Министерства);
  • квитанцию об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
  • охотничий билет. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?