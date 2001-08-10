Сезон весенней охоты на пернатую дичь на Сахалине начнется с 1 мая
Министерство экологии Сахалинской области определило период весенней охоты. Во всех районах, кроме Охинского, с 1 мая по 10 мая включительно.
Охота на пернатую дичь в весенний период осуществляется исключительно на гусей с нормой добычи общим количеством 2 особи в день на одного человека, селезней уток и самцов вальдшнепа - 5 особей в сутки на одного охотника.
Заявления от физических лиц на выдачу разрешений принимают в МФЦ и лесничествах.
Для охоты в закрепленных угодьях за разрешением необходимо обращаться к охотпользователям. Список охотпользователей приводится на сайте министерства.
Во избежание распространения коронавирусной инфекции при приёме заявлений приняты следующие дополнительные меры:
- в отделениях МФЦ предварительная запись осуществляется через сайт;
- в лесничествах прием ведут по предварительной записи по телефонам:
- Ноглики (84244497581),
- Тымовск (84244797110),
- Александровск-Сахалинск (8?4243443348),
- Смирных (84245242122),
- Поронайск (84243150256),
- Углегорск (84243244104),
- Холмск (8?4243398320),
- Томари (8?4244626402),
- Красногорск (84244631602),
- Невельск (84243665202),
- Корсаков (84243544507),
- Южно-Курильск (84245521583),
- Долинск (84244228003),
- Макаров (84244350451),
- Курильск (8?4245442348),
- Анива (8?4244141930),
- Южно-Сахалинск (84242672488, 84242672505).
Кроме того, охотник при себе должен иметь:
- заполненное заявление для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов (форма бланка размещена на официальном сайте Министерства);
- квитанцию об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
- охотничий билет.
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