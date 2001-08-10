Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2020
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10:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают поучаствовать в конкурсе "Пасхальные радости"

Сахалинцев приглашают поучаствовать в конкурсе

Сахалинцы могут принять участие в творческом конкурсе "Пасхальные радости". В этом году христианский праздник состоится в воскресенье, 19 апреля.

Представители общественной организации "Молодая Гвардия" сообщает,  участником может стать любой островитянин. 

Условия:

  • Создать пасхальную композицию.
  • Сделать совместное фото с семьёй на фоне композиции.
  • Написать на листе бумаге слово "МГЕР".
  • Загрузить фото с хэштегом #пасхаsakh в социальные сети.

19 апреля организаторы конкурса выберут 3 финалистов.

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