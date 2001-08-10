Отремонтировать улицу Больничную Южно-Сахалинска планируют до начала октября
Улицу Больничную в Южно-Сахалинске ремонтируют в рамках нацпроекта. На отрезке от улицы Ленина до проспекта Мира уже сняли старое покрытие. Полностью реконструировать улицу, по которой островитяне добираются до перинатального центра, планируют до начала октября, сообщили в правительстве Сахалинской области.
Работы на Больничной начались в конце марта. Сейчас ремонт ведут более 20 дорожников и 10 единиц техники. Рабочие прокладывают новую ливневую канализацию – устанавливают колодцы и монтируют сети связи. На следующем этапе предстоит заменить основание дорожной одежды, обновить инженерные сети и уложить асфальт. Помимо этого, улица получит современное освещение и тротуары. Общая протяженность участка – около 1 километра.
Отметим, всего в этом году на Сахалине по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» модернизируют более 8 километров трасс регионального значения и еще 17 километров в границах Южно-Сахалинской городской агломерации.
Ремонт дорог, ведущих к медицинским учреждениям – одна из важных задач федерального проекта. Всего в этом году работы в России будут проведены более чем на 800 таких трассах.
– Нужно обеспечить комфортный, безопасный, а главное быстрый подъезд к лечебным учреждениям, так как от скорости оказания помощи зачастую зависят жизни людей, – отметил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.
Теме масштабного ремонта дорог, ведущих к учреждениям здравоохранения, большое внимание уделяется Минтрансом России. В ноябре прошлого года ведомство разработало методические рекомендации по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность медицинских организаций для жителей.
Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был разработан и запущен по поручению Президента Владимира Путина. Ожидается, что к 2024 году в целом по стране отремонтируют почти 45 тысяч километров региональных трасс, в населенных пунктах приведут в порядок еще 30 тысяч километров улиц.
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