Отремонтировать улицу Больничную Южно-Сахалинска планируют до начала октября

Улицу Больничную в Южно-Сахалинске ремонтируют в рамках нацпроекта. На отрезке от улицы Ленина до проспекта Мира уже сняли старое покрытие. Полностью реконструировать улицу, по которой островитяне добираются до перинатального центра, планируют до начала октября, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Работы на Больничной начались в конце марта. Сейчас ремонт ведут более 20 дорожников и 10 единиц техники. Рабочие прокладывают новую ливневую канализацию – устанавливают колодцы и монтируют сети связи. На следующем этапе предстоит заменить основание дорожной одежды, обновить инженерные сети и уложить асфальт. Помимо этого, улица получит современное освещение и тротуары. Общая протяженность участка – около 1 километра.

Отметим, всего в этом году на Сахалине по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» модернизируют более 8 километров трасс регионального значения и еще 17 километров в границах Южно-Сахалинской городской агломерации.

Ремонт дорог, ведущих к медицинским учреждениям – одна из важных задач федерального проекта. Всего в этом году работы в России будут проведены более чем на 800 таких трассах.

– Нужно обеспечить комфортный, безопасный, а главное быстрый подъезд к лечебным учреждениям, так как от скорости оказания помощи зачастую зависят жизни людей, – отметил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

Теме масштабного ремонта дорог, ведущих к учреждениям здравоохранения, большое внимание уделяется Минтрансом России. В ноябре прошлого года ведомство разработало методические рекомендации по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность медицинских организаций для жителей.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был разработан и запущен по поручению Президента Владимира Путина. Ожидается, что к 2024 году в целом по стране отремонтируют почти 45 тысяч километров региональных трасс, в населенных пунктах приведут в порядок еще 30 тысяч километров улиц.