Прилетевшие сахалинцы смогут пройти обсервацию дома, если вся семья сядет на карантин

С сегодняшнего дня, 14 апреля, всех прилетающих и приезжающих в Южно-Сахалинск будут помещать на обязательную обсервацию. Местные жители смогут проходить карантин в домашних условиях только в том случае, если все члены семьи подпишут соглашение о соблюдении двухнедельной самоизоляции.

Работодателей призывают отнестись к режиму обязательной обсервации со всей серьезностью и не подвергать опасности и рискам своих сотрудников, сообщает Telegram-канал губернатора региона.