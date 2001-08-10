Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2020
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Прилетевшие сахалинцы смогут пройти обсервацию дома, если вся семья сядет на карантин
12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Прилетевшие сахалинцы смогут пройти обсервацию дома, если вся семья сядет на карантин

С сегодняшнего дня, 14 апреля, всех прилетающих и приезжающих в Южно-Сахалинск будут помещать на обязательную обсервацию. Местные жители смогут проходить карантин в домашних условиях только в том случае, если все члены семьи подпишут соглашение о соблюдении двухнедельной самоизоляции.

Работодателей призывают отнестись к режиму обязательной обсервации со всей серьезностью и не подвергать опасности и рискам своих сотрудников, сообщает Telegram-канал губернатора региона.

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