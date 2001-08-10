Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2020
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Прилетевшие сахалинцы смогут пройти обсервацию дома, если вся семья сядет на карантин
12:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Девятерых наемных рабочих сахалинские правоохранители отправили на обсервацию

Девятерых наемных рабочих отправила на обсервацию сахалинская полиция. Они прибыли на остров по приглашению одного из рыбопромышленников. Еще один приезжий, как оказалось, находится в федеральном розыске.

Работодатель заверил Роспотребнадзор, что обеспечит своим сотрудникам все условия, необходимые для обсервации. Однако в ходе проверки выяснилось, что пять человек в числе прибывших на остров и еще пять контактировавших с ними находились в одном помещении без соблюдения карантинных норм. Остальные приезжие находились по другому адресу, который работодатель не указал в предписании о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Работники, у которых не было проблем с законом, теперь две недели проведут в лагере "Лесное озеро". Место пребывания еще одного определят правоохранительные органы, сообщили в правительстве области.

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