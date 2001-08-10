Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2020
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Прилетевшие сахалинцы смогут пройти обсервацию дома, если вся семья сядет на карантин
14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Трещины и неровности на дорогах Южно-Сахалинска должны устранить до 15 мая

Специалистам администрации Южно-Сахалинска до конца апреля предстоит обследовать проезжую часть и тротуары на наличие дефектов, находящихся на гарантии у подрядчиков. 

На сегодняшний день проверили 10 из 30 объектов: Украинскую, Вокальную, Боевой Славы, Ленина, Горького, Больничную. Наиболее распространенные дефекты — это трещины в асфальте и провалы полотна. Каждый такой случай актируется, затем эти документы направляются подрядной организации, у которой объект находится на гарантии.

Устранить все выявленные комиссией недочеты необходимо не позднее 15 мая. По словам специалистов, обычно подрядчики идут на контакт и убирают дефекты в срок, либо просят дать дополнительное время, если не успевают уложиться до указанной даты.

Как отмечают в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска, в среднем гарантия на объекты дорожной инфраструктуры составляет 5 лет. Устранять выявленные дефекты, появившиеся в результате недобросовестного выполнения работ либо использования некачественных материалов, подрядчик должен исключительно за свой счет.

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