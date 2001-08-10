Завершается разработка проекта планировки территории 22-го микрорайона Южно-Сахалинска

Департамент архитектуры и градостроительства завершает разработку проекта планировки территории 22-го микрорайона Южно-Сахалинска. В документации предусмотрены все основные пункты, которые одобрили жители на публичных обсуждениях осенью прошлого года.

Напомним, это строительство новой кадетской школы, ещё одного детского сада на месте существующего здания Кадетской школы (после того, как она переедет), возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, а также обустройство сквера, детской площадки и благоустройство ряда улиц, в том числе асфальтирование грунтовых дорог, сообщили в администрации города.

Как рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Денис Ю, планируется, что общественные слушания по проекту планировки 22-го микрорайона состоятся в конце июня.

Новые объекты образования смогут закрыть не только существующую потребность в обеспечении местами детей, но и учитывают перспективу развития микрорайона в части строительства нового жилья. Так, в конце декабря в переулке Мартовском уже сдали один дом. Сейчас ведется строительство по улице Саранской. Администрация города ведет работу с подрядной организацией по вопросу минимизации неудобств для жителей этой части микрорайона от строительных работ.

Что касается планов по ремонту дорог в микрорайоне, то, как сообщили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, уже разработана проектная документация на благоустройство улиц Саранской и Гаражной. Работы планировалось произвести в этом году. Однако в связи с тем, что также в этом году в капитальный ремонт вошли участки улицы Украинской и Ленина, которые граничат с микрорайоном, принято решение перенести ремонт улицы Саранской и Гаражной на следующий год.

- Такое решение принято поскольку одновременное закрытие на ремонт улиц, граничащих с микрорайоном, а также внутри него, будет затруднять передвижение жителей и вызывать неудобства, - говорит начальник управления Евгений Кулик. - Кроме того, эти улицы могут быть использованы для объезда на время ремонта Ленина и Украинской. С подрядчиками проработан вопрос поддержания этих улиц до начала ремонта в нормальном стоянии.

Также в этом году будут разработаны проекты с реализацией в 2021 году на ремонт переулка Мартовского и улицы Колхозной, которая сейчас не имеет асфальтового покрытия. В микрорайоне продолжается ремонт дворовых территорий. В этом году будет благоустроен двор по улице Саранская, 11.

Работы по замене ветхих внутриквартальных сетей водоснабжения и канализации ведутся в микрорайоне поэтапно. Сейчас бригады работают на нескольких участках. В том числе в районе детского сада и Кадетской школы. Завершить работы и восстановить нарушенное благоустройство планируют в июне. В этом году также завершат реконструкцию канализационного коллектора на улице Котиковой, который обслуживает всю северную часть Южно-Сахалинска.

Таким образом, перед администрацией Южно-Сахалинска стоит задача - за ближайшие два года выполнить максимально возможный объем работ по благоустройству, ремонту дорог, инженерных сетей и т.д., чтобы привести микрорайон в порядок и сделать условия проживания для горожан более комфортными.