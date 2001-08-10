Дополнительные автобусы не выйдут в родительский день

Кладбища Южно-Сахалинска будут работать в обычном режиме в родительский день. Об этом сообщил мэр города в своем обращении к гражданам.

Как отметил Сергей Надсадин, в этом году дополнительные автобусы для связи кладбищенских комплексов вводить не будут. Решение связано с тем, что в Родительский день еще будет действовать режим самоизоляции по указу президента и губернатора, сообщает astv.ru.

"Запрет на работу кладбищ не вводили. Они будут функционировать в обычном режиме. Мы не вправе запрещать нашим жителям Радоницу (день особого поминания усопших - прим. ред.). Чтобы не создавать условия для одновременно массового пребывания горожан, мы не будем вводить дополнительные автобусы, которые традиционно в родительский день связывают городские кладбищенские комплексы", - сообщил мэр Южно-Сахалинска.