Еще один обсерватор открылся на Сахалине
Еще один обсерватор открылся на Сахалине. Его оборудовали на базе учебно-тренировочного центра «Восток». На территории комплекса организовали круглосуточное нахождение островитян и гостей области, которые прибывают в регион из других стран и субъектов России. Здесь в течение 14 дней они будут ожидать результатов анализа на коронавирус.
О создании нового обсерватора договорились областные власти и региональный фонд «Родные Острова». Все финансовые расходы взяла на себя благотворительная организация. С инициативой передачи базы выступили сахалинские рыбаки, инвесторы.
– В непростое время наши островные бизнесмены–рыбопромышленники не хотят оставаться в стороне. Мы сделаем всё, чтобы люди, которые будут здесь находиться, чувствовали себя комфортно, – отметил депутат облдумы, член попечительского совета регионального фонда «Родные острова» Дмитрий Пашов. – Мы надеемся, что наш пример станет стимулом для социально ответственного бизнеса на Сахалине и в других регионах страны.
Всего в комплексе 300 мест. Комнаты рассчитаны на одного, двух или четырех человек. Люди, находящиеся на обсервации, смогут смотреть телевизор и пользоваться Wi-Fi. Также им будут предоставлять бесплатное питание, сообщили в правительстве области.
– Это здание гостиничного типа, в котором очень удобно разделять потоки пассажиров разных рейсов. Дополнительный плюс – удаленность от центра города. Кроме того, эта база имеет собственную охрану. Ну и микроклимат здесь благоприятный. Хорошие комнаты, отличные условия, – рассказала директор лечебного департамента областного министерства здравоохранения Мила Тен.
Отметим, также в планах президента фонда «Родные Острова» Александра Кана другие меры поддержки сахалинцев. К примеру, благотворительная организация реализует на острове акцию в поддержку нуждающихся – передаёт продуктовые наборы семьям, ветеранам и инвалидам.
Напомним, ранее было принято решение развернуть обсерватор на базе Олимпия-парка. Он способен вместить до тысячи человек.
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