100 пакетов с продуктами передадут сахалинским пенсионерам

Островные волонтеры-медики совместно с общественной организацией «Сахалинские корейцы» начали раздачу бесплатных пакетов продуктов. Их доставляют пенсионерам Южно-Сахалинска.

В пакете – крупы и консервы. Всего подготовили 100 таких наборов.

- Мы положили рис, гречку, растительное масло, сгущенное молоко, тушенку, макароны, рыбные консервы и кукурузу. Нам сказали, что бабушки ее очень любят, - рассказала президент общественной организации «Сахалинские корейцы» Оксана Пак. - Когда приходит беда, мы должны все объединится. Нам помогли спонсоры, наши бизнесмены из диаспоры. Все мы объединились и сделали такой небольшой вклад.

Списки нуждающихся в поддержке пенсионеров предоставили в Областном совете ветеранов. А развозят продукты сахалинские волонтеры-медики, сообщили в агенстве по делам молодежи Сахалинской области.

- Волонтеры сегодня очень активно работают. Причем не только в областном центре, но и в районах. Это не только волонтеры-медики, но и представители других добровольческих движений острова. Мы их поддерживаем. В этой акции помогли ребятам с транспортом, на котором они развозят продукты, - отметил и.о.руководителя агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Связаться с добровольцами можно по телефону «горячей линии» 8 (4242) 500-090. Также попросить помощи сахалинцы могут по следующим номерам: