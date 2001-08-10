100 пакетов с продуктами передадут сахалинским пенсионерам
Островные волонтеры-медики совместно с общественной организацией «Сахалинские корейцы» начали раздачу бесплатных пакетов продуктов. Их доставляют пенсионерам Южно-Сахалинска.
В пакете – крупы и консервы. Всего подготовили 100 таких наборов.
- Мы положили рис, гречку, растительное масло, сгущенное молоко, тушенку, макароны, рыбные консервы и кукурузу. Нам сказали, что бабушки ее очень любят, - рассказала президент общественной организации «Сахалинские корейцы» Оксана Пак. - Когда приходит беда, мы должны все объединится. Нам помогли спонсоры, наши бизнесмены из диаспоры. Все мы объединились и сделали такой небольшой вклад.
Списки нуждающихся в поддержке пенсионеров предоставили в Областном совете ветеранов. А развозят продукты сахалинские волонтеры-медики, сообщили в агенстве по делам молодежи Сахалинской области.
- Волонтеры сегодня очень активно работают. Причем не только в областном центре, но и в районах. Это не только волонтеры-медики, но и представители других добровольческих движений острова. Мы их поддерживаем. В этой акции помогли ребятам с транспортом, на котором они развозят продукты, - отметил и.о.руководителя агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.
Связаться с добровольцами можно по телефону «горячей линии» 8 (4242) 500-090. Также попросить помощи сахалинцы могут по следующим номерам:
- 8-800-201-00-99, (4242) 240-075 — горячая линия в министерстве соцзащиты Сахалинской области;
- (4242) 510-073 — волонтеры ОНФ;
- +7-924-881-68-28 и 31-81-80 — волонтерский центр в «Единой России» и «Молодой гвардии»;
- 8-800-300-6503 — горячая линия минздрава.
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