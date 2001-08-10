В Невельском районе приступят к ремонту дорог с 15 мая

К ремонту автомобильных дорог общего пользования в Невельском районе приступят с 15 мая, сообщили в администрации городского округа. После зимнего периода асфальтовое покрытие на некоторых участках дорог района потрескалось, образовались выбоины. Обусловлено это тем, что в нынешнем году сахалинский январь выдался на удивление теплым – днем мог идти дождь, а к вечеру температура опускалась до минусовых значений. Вода проникала в поры асфальта, что привело к образованию льда в порах. С приходом весны также происходят колебания ртутного столбца термометра относительной нулевой отметки: днем температура положительная, а вечером – отрицательная. Эти перепады «плюс-минус» разрушительно действуют на покрытие, каким бы прочным оно не было. Сходит снег, и появляется вода, которая проникает в щели, заполняет ямы. Во время ночных заморозков жидкость застывает. В результате растут трещины, углубляются колдобины. Вот и получается, что «тает» асфальт.

- В нынешнем году требования к подрядным организациям по ремонту дорог будут ужесточены. Устанавливаются сроки каждого вида работ, за неисполнение подрядчиков ждут расторжения контрактов, штрафы, а злостные нарушители будут внесены в списки недобросовестных поставщиков, - подчеркнул мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник. – Более того все работы должны проводиться с минимумом неудобств для автомобилистов.

В соответствии с проектом контракта в первоочередных списках восстановительного ремонта дороги по улицам Приморская, Победы, Железнодорожная, Школьная, Советская, Ленина, Рыбацкая 2-ая часть, Вакканай, Береговая, Яна Фабрициуса, Морская, Казакевича, переулок Почтовый и Правдинский, а также на участке автомобильной дороги Невельск-Шебунино. Запланированы ремонтные работы по улицам Центральная и Шахтовая в селе Горнозаводск.