В общественном транспорте Сахалина и Курил вводят масочный режим
В общественном транспорте Сахалина и Курил вводят масочный режим. Соответствующие изменения сегодня внесены в Указ губернатора Сахалинской области о введении режима повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Новые правила начинают действовать с 15 апреля и распространятся на все автобусы, которые выходят на линию. Это касается всех муниципалитетов Сахалинской области.
– Наша общая задача, и органов власти, и жителей – не допустить распространения вируса. Все мы заинтересованы в том, чтобы оставаться здоровыми. Поэтому будем предпринимать для этого все необходимые меры безопасности, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.
В случае, если в автобусе кто-то будет находиться без маски, водители получат право остановить движение и не начинать его до тех пор, пока нарушение не устранят. Об этом, в частности, сегодня сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин на встрече с коллективом одного из крупнейших пассажирских перевозчиков в регионе МУП «Транспортная компания».
Работники предприятия рассказали, что это очень важное решение, так как водители и кондукторы вынуждены близко контактировать с пассажирами и обязательное ношение масок в данной ситуации поможет обезопасить всех.
Еще один пункт Указа губернатора обязывает все компании, осуществляющие пассажирские перевозки, в обязательном порядке обеспечить дезинфекцию автобусов.
Сахалинцы должны обеспечить себя средствами защиты самостоятельно. По информации оперативного штаба, дефицита масок в регионе сейчас не наблюдается. Защитные средства доступны как в аптеках, так и в магазинах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Сахалинская областная библиотека приглашают принять участие в конкурсе всех, кто пишет про любовь
10:32 Сегодня В Невельском районе приступят к ремонту дорог с 15 мая
- 11:12 Сегодня В общественном транспорте Сахалина и Курил вводят масочный режим
11:43 Сегодня «Библионочь» на Сахалине впервые пройдет в режиме онлайн
09:34 8 Апреля Всего 11 случаев заражения коронавирусом подтвердились на Сахалине
- 15:04 9 Апреля О графиках работы государственных организаций сообщают сахалинцам
09:32 10 Апреля Холодную воду отключат сегодня в укрупненном квартале Южно-Сахалинска
- 09:34 9 Апреля В Невельском районе желающих приглашают на работу
16:22 16 Марта Противопаводковые мероприятия начались в Южно-Сахалинске
12:43 16 Марта ВОЗ рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса
17:02 1 Апреля В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
Выбор редакции
- 11:32 Вчера Отремонтировать улицу Больничную Южно-Сахалинска планируют до начала октября
- 15:32 13 Апреля В Сахалинской области выздоровели еще два человека от коронавирусной инфекции
- 15:02 13 Апреля Еще у четверых сахалинцев подозревают коронавирус
- 09:34 8 Апреля Всего 11 случаев заражения коронавирусом подтвердились на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?