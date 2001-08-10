В общественном транспорте Сахалина и Курил вводят масочный режим. Соответствующие изменения сегодня внесены в Указ губернатора Сахалинской области о введении режима повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Новые правила начинают действовать с 15 апреля и распространятся на все автобусы, которые выходят на линию. Это касается всех муниципалитетов Сахалинской области.

– Наша общая задача, и органов власти, и жителей – не допустить распространения вируса. Все мы заинтересованы в том, чтобы оставаться здоровыми. Поэтому будем предпринимать для этого все необходимые меры безопасности, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.

В случае, если в автобусе кто-то будет находиться без маски, водители получат право остановить движение и не начинать его до тех пор, пока нарушение не устранят. Об этом, в частности, сегодня сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин на встрече с коллективом одного из крупнейших пассажирских перевозчиков в регионе МУП «Транспортная компания».

Работники предприятия рассказали, что это очень важное решение, так как водители и кондукторы вынуждены близко контактировать с пассажирами и обязательное ношение масок в данной ситуации поможет обезопасить всех.

Еще один пункт Указа губернатора обязывает все компании, осуществляющие пассажирские перевозки, в обязательном порядке обеспечить дезинфекцию автобусов.

Сахалинцы должны обеспечить себя средствами защиты самостоятельно. По информации оперативного штаба, дефицита масок в регионе сейчас не наблюдается. Защитные средства доступны как в аптеках, так и в магазинах.