В Сахалинской области сократили число рейсов на материк

Жителей региона дополнительно информируют о приостановлении авиасообщения по направлениям: Оха – Хабаровск, Ноглики – Хабаровск, Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск – Благовещенск. Такую меру приняли в конце марта, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве области. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

– Такие меры необходимы, чтобы сконцентрировать пассажиропоток в Южно-Сахалинске и мобилизовать все силы минздрава и Роспотребнадзора в главной воздушной гавани, ­– сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко. – Кроме того, люди сейчас гораздо меньше летают, и авиакомпании снижают частоту выполнения полетов. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, авиасообщение возобновится.

Количество рейсов с материковой части России в островной регион в период пандемии коронавируса снизилось на 2,5-3 раза. Самолеты авиакомпании «Аврора» продолжают летать из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Хабаровск. На московском направлении остался один перевозчик – «Аэрофлот». Кроме того, осуществляют полеты авиакомпания «Сибирь» – из Новосибирска и Владивостока, «Якутия» – по маршруту Якутск – Хабаровск – Южно-Сахалинск (дважды в неделю). Перевозка пассажиров в северные районы Сахалина и на Курильские острова продолжается, при этом частота полетов стала меньше.

В аэропорту пассажиры проходят термометрию, сдают анализы на коронавирус и получают предписание главного санитарного врача об обязательном двухнедельном карантине. Все прибывающие в островной регион должны соблюдать режим двухнедельной обсервации. Нарушителям грозят меры административной ответственности, а в отдельных случаях – вплоть до уголовной.