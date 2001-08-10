Россиянам рассказали, как освятить куличи и пасху дома

Верующим в условиях карантина из-за коронавируса предложили совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома", - говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как уточнили в патриархии, освящение можно совершить следующим образом: перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав", затем окропить пищу святой водой, "если она есть", со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".