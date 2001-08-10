Материнский капитал теперь будет предоставляться автоматически

После рождения ребенка в пенсионный фонд России будут поступать сведения из единого реестра ЗАГС, в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях. ПФР проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если таких ограничений нет, то документ будет оформлен, информация о нем будет направлена владельцу сертификата.

Если мать зарегистрирована на портале госуслуг, то по факту выдачи сертификата ей придет соответствующее уведомление в личном кабинете, а также на тот контактный номер, который указан на портале, пояснили в минтруде.

Если в едином реестре ЗАГС нет информации о рождении ребенка или родитель не зарегистрирован на портале госуслуг, то у матери останется возможность подать заявление лично в отделениях ПФР и МФЦ.

Кроме того, сроки выдачи сертификата сокращены с 15 до пяти дней, а сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала - с одного месяца до 10 рабочих дней.

По данным Минтруда, в этом году порядка 1,1 млн семей будут иметь право на материнский капитал. На финансовое обеспечение принимаемых мер в текущем году запланировано 122 млрд руб.