Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2020
Сегодня 22:46
73,32|80,12|30,71
Учеба в первых классах всех школ Сахалинской области завершится 15 мая
14:43, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Материнский капитал теперь будет предоставляться автоматически

Сертификат на материнский капитал стал первой социальной государственной услугой в России, которая предоставляется гражданам автоматически. Об этом сообщает ТАСС.

С сегодняшнего дня, 15 апреля, он автоматически будет оформляться после рождения ребенка, теперь родители не должны подавать заявление на выдачу сертификата. Речь идёт о федеральной субсидии, региональные меры поддержки пока будут оказывать по прежним условиям.

После рождения ребенка в пенсионный фонд России будут поступать сведения из единого реестра ЗАГС, в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях. ПФР проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если таких ограничений нет, то документ будет оформлен, информация о нем будет направлена владельцу сертификата.

Если мать зарегистрирована на портале госуслуг, то по факту выдачи сертификата ей придет соответствующее уведомление в личном кабинете, а также на тот контактный номер, который указан на портале, пояснили в минтруде.

Если в едином реестре ЗАГС нет информации о рождении ребенка или родитель не зарегистрирован на портале госуслуг, то у матери останется возможность подать заявление лично в отделениях ПФР и МФЦ.

Кроме того, сроки выдачи сертификата сокращены с 15 до пяти дней, а сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала - с одного месяца до 10 рабочих дней.

По данным Минтруда, в этом году порядка 1,1 млн семей будут иметь право на материнский капитал. На финансовое обеспечение принимаемых мер в текущем году запланировано 122 млрд руб.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?