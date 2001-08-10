Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2020
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Учеба в первых классах всех школ Сахалинской области завершится 15 мая
16:43, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Учеба в первых классах всех школ Сахалинской области завершится 15 мая

Учеба в первых классах всех школ Сахалинской области завершится 15 мая
Сегодня, 15 апреля, Валерий Лимаренко проводит первую половину дня в Корсакове.
 
Он встретился с учителями и родителями детей, посещающих школу № 4. Цель -  узнать обо всех проблемах и нюансах дистанционной учебы детей. Во время встречи стало известно, что учеба в первых классах всех школ Сахалинской области завершится раньше намеченных сроков - 15 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
 
Параллельно с этим Валерий Лимаренко проводит совещание «с колёс» с профильными районными чиновниками. Он обсуждает ситуацию вокруг «дистанционки» в Корсаковском округе.

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