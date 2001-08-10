Операторы сотовой связи предупредили о росте цен

Рост тарифов на связь в 2020 году может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, пишут Ведомости со ссылкой на "Ъ" .

Как стало известно, в опросе Telecom Daily участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, ранее Telecom Daily прогнозировал рост стоимости сотовой связи в этом году минимум на 10%. Сейчас с таким прогнозом согласились только 38% респондентов. 24% считают, что цены вырастут более чем на 20%. Только 13% опрошенных топ-менеджеров рассчитывают, что цены не изменятся.