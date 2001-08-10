Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2020
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17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Операторы сотовой связи предупредили о росте цен

Рост тарифов на связь в 2020 году может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, пишут Ведомости со ссылкой на "Ъ".

Как стало известно, в опросе Telecom Daily участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург. 

Напомним, ранее Telecom Daily прогнозировал рост стоимости сотовой связи в этом году минимум на 10%. Сейчас с таким прогнозом согласились только 38% респондентов. 24% считают, что цены вырастут более чем на 20%. Только 13% опрошенных топ-менеджеров рассчитывают, что цены не изменятся.

Причиной роста цен, по мнению опрошенных участников рынка, станут ухудшение экономической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса, падение платежеспособности населения, рост курсов валют и арендных платежей. Кроме того, операторы теряют значительную часть заказов от компаний малого и среднего бизнеса, рассказал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, последние уже отказываются продлевать ранее заключенные контракты, а выручка провайдеров от этого сегмента уже сократилась на 30–40%.

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