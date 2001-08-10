На Парамушире построили спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. В Северо-Курильске, где проживает около 2,5 тысяч человек, это первый спортивный объект такого масштаба. В двухэтажном здании разместились несколько залов, современные кардио- и силовые тренажеры, 25-метровый бассейн.

Общая площадь здания – более 2,1 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположились вестибюль, гардероб, кабинет врача, игровая зона для детей. На втором находятся тренерская, лаборатория, раздевалки и душевые, зал для подготовительных занятий и тренажерный зал.

В комплексе предусмотрели большой бассейн размерами 25 на 8,5 метров. Планируется открыть секцию по плаванию. Раньше жители Северо-Курильска не имели возможности заниматься этим видом спорта.

– Это долгожданный для курильчан объект. Спорткомплекс даст десятки новых рабочих мест и широкие возможности для интересного и полезного отдыха. Здесь смогут заниматься все – школьники и люди старшего поколения, мужчины и женщины, люди с ограниченными возможностями здоровья, – рассказал глава Северо-Курильского городского округа Александр Серебряков.

Спортивно-оздоровительный комплекс доступен для маломобильных жителей. Строители соблюли все требования сейсмической и пожарной безопасности. Наружные стены утеплили минераловатными плитами и облицевали композитными панелями.

Строительство объекта велось в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», которая реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Из федерального и областного бюджетов было выделено более 320 миллионов рублей. Контракт на строительство был заключен в июле 2017 года. Возведение комплекса завершено в марте 2020 года.