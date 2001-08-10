Волонтеры помогают продуктами сахалинцам. Продуктовые наборы от депутатов фракции «Единая Россия» в эти дни получают сахалинцы, соблюдающие режим самоизоляции.

Напомним, ранее Президиум Регионального политсовета Партии принял решение об участии депутатов-единороссов в благотворительной акции по оказанию помощи продуктами сахалинцам в условиях распространения коронавирусной инфекции. В первую очередь внимание уделяется одиноким пожилым людям, а также малообеспеченным гражданам. При поддержке депутатов формируются наборы, в которые вошли продукты первой необходимости – крупы, консервы, масло, сахар, овощи.

Региональное отделение Партии сформировало на личные средства партийцев 50 продуктовых наборов, которые были переданы пожилым жителям областного центра. Каждый депутат по своему округу взял на себя заботу о земляках. Например, продуктовые наборы от депутатов областной Думы Виктории Кривошеевой и Натальи Захарчук были вручены старшему поколению в Поронайском и Макаровском районах - ветерану Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских концлагерей, участникам трудового фронта, от Натальи Коршуновой – жителям Долинска, сел Быков и Сокол, от Александра Болотникова – малоимущим семьям Смирныховского района.

Инициативу региональных парламентариев по адресной поддержке разделили муниципальные депутаты и местные отделения Партии. Так, в числе первых откликнулись депутаты Городской Думы г. Южно-Сахалинска Николай Артеменко и Сергей Шаров, который сейчас находится на маршруте патриотического автопробега к 75-летию Победы. Исполняющий полномочия секретаря Южно-Сахалинского местного отделения Партии Денис Раздобреев не только выделил средства на закупку продуктов, но и сам развозит их нуждающимся. На средства члена местного политсовета Южно-Сахалинского местного отделения Партии Игоря Чеботарева были закуплены продукты для инвалидов – жителей с. Синегорск. Кроме того, отдельным направлением волонтерской работы южно-сахалинских партийцев стала поддержка единомышленников старшего поколения, которым в силу возраста рекомендовано оставаться дома. Пожилые жители Макарова получили наборы от депутатов Собрания округа во главе с Галиной Муслимовой. В Тымовском районе матерям-одиночкам из села Воскресеновка, воспитывающим по двое детей, были переданы продуктовые наборы от депутатов Собрания Тымовского городского округа Светланы Анисимовой и Сергея Емельянова. Акцию по оказанию продуктовой помощи поддержали члены местного политсовета Долинского местного отделения Александр Тугарев, Наталья Хиценко, Галина Дворянинова. Также была приобретена ткань для изготовления защитных масок, чем занимаются в долинском Доме детского творчества.

- Мы всегда рады такой активности в наших рядах и стремлению помочь другим людям, - подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Хапочкин. - Эта помощь очень своевременна в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и с признательностью принимается населением. В условиях самоизоляции у многих людей возникают разные проблемы, ею становится даже поход в магазин. Мы и дальше будем оказывать помощь сахалинцам. Только вместе, только сообща мы сможем преодолеть нынешнюю непростую ситуацию.