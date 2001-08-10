Одну из центральных улиц ремонтируют в Поронайске

В городе стартовал второй этап ремонта улицы Ленина – на участке от Победы до Хабаровской восстанавливают основание из щебеночно-песчаной смеси и демонтируют тротуар. В течение нескольких месяцев капитальный ремонт завершат на отрезке протяженностью около 850 метров.

– К работам мы приступили летом прошлого года. На первом этапе демонтировали старые плиты, заменили инженерные сети. Вторая фаза, в ходе которой специалистам предстоит выполнить основной объем работ, стартовала по окончанию зимнего периода, – рассказывает представитель подрядчика Юрий Владимиров.

Улица Ленина получит новое асфальтобетонное покрытие, и тротуары с обеих сторон. Будут обустроены пешеходные переходы, дорожная разметка, установлены дорожные знаки и выполнено озеленение. Всего на ремонт этого участка в рамках муниципальной программы направят более 87 миллионов рублей. Полностью завершить работу планируется до конца сентября.

На этом модернизация улично-дорожной сети Поронайска не закончится. В 2020 году новый облик получит улица Западная. На участке длиной 702 метра строители уже начали подготовительные работы. Ремонт планируется завершить в ноябре этого года, сообщили в правительстве области.

Выполнение программы дорожных работ в Сахалинской области курирует заместитель председателя регионального правительства Сергей Олонцев. Перед ним поставлена задача – обеспечить в 2020 году капитальный ремонт 60,5 километра муниципальных дорог.