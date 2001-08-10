Восемь несанкционированных свалок ликвидировали в Корсаковском районе с начала года. Еще 5 стихийных полигонов уберут к началу мая. В ходе рабочей поездки в Корсаков губернатор Валерий Лимаренко рассказал, что ответственность за незаконный вывоз мусора ужесточается как для юридических, так и для физических лиц.

Чаще всего на стихийных свалках накапливается строительный мусор, рассказали в правительстве области. Подрядчики и жители, затеявшие ремонт, предпочитают экономить на вывозе твердых коммунальных отходов.

– Люди выбрасывают мусор в лес и загрязняют островную природу. Поэтому сейчас выстраивается новая система обращения с ТКО. До 1 мая выйдет постановление со строгими нормами и правилами вывоза мусора. Мы обратились к депутатам, чтобы ужесточить штрафы и иные меры ответственности, – отметил Валерий Лимаренко.

Строительные организации, прежде чем приступить к возведению объектов или капитальному ремонту, обязаны заключить договор на утилизацию ТКО на легальных полигонах. Подрядчики будут получать оплату за выполненные работы после того, как мусор будет вывезен на законное место.

Ужесточение мер ответственности касается и физических лиц. Начиная дома ремонт, сахалинцы должны позаботиться о том, куда будут вывозить мусор. Для этого им необходимо обратиться в управляющую компанию.

– Для жителей эта процедура будет проходить максимально просто – через электронные сервисы. Если собственники будут проявлять несознательность и оставлять горы мусора во дворе, об этом могут сообщить соседи, – сказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна. – Юридические лица будут получать разрешение на строительство в местные администрации. Главы муниципалитетов должны нести личную ответственность за то, чтобы на территории их районов не образовывались новые незаконные полигоны.

Инвентаризацию стихийных свалок проводит региональное министерство экологии. В начале года в Корсаковском районе выявили 13 мест несанкционированного размещения отходов: 8 – уже вывезли, 2 – ликвидируют сегодня, остальные – до 3 мая. Правоохранительные органы выявляют лиц, виновных в образовании несанкционированных свалок. В мае специалисты регионального минэкологии проведут рейды, чтобы проверить ликвидацию стихийных свалок и выявить новые.

Отметим, что за нарушения в сфере обращения с ТКО юридическим лицам пока грозит штраф до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Губернатор напомнил, что к борьбе за чистоту Сахалина и Курил могут подключиться все неравнодушные жители. Для этого следует сообщать о незаконном вывозе отходов в официальных аккаунтах главы региона в соцсетях или с помощью ресурса Сахалин.онлайн.

Работу ведут в соответствии с общими планами национального проекта «Экология», который реализуется в России с 2019 по 2024 годы по инициативе Президента Владимира Путина.