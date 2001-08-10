Тихоокеанское
информационное агентство
16 Апреля 2020
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Из-за нарушителя карантина двое сахалинцев могли заразиться коронавирусом
12:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы плохо соблюдают режим самоизоляции

Южносахалинцы плохо соблюдают режим самоизоляции

Южносахалинцы не соблюдают режим самоизоляции. Это видно по по статистке от "Яндекса". У областного центра на 9:30 утра 16 апреля отмечают 2,2 балла. Это выше, чем в такое же время до карантина, когда отметка была 0,7 балла, но все-таки говорит о том, что на улице много людей. Об этом сообщает astv.ru.

Напомним, самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, "Яндекс" придумал считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. 

И если 31 марта Южно-Сахалинска обгонял по этому показателю даже самые оживленные российские города-миллионники, то уже в апреле люди начали забывать о такой простой мере самозащиты.

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