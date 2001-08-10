Тихоокеанское
информационное агентство
16 Апреля 2020
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13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают к празднованию Пасхи в режиме онлайн

Сахалинцев приглашают к празднованию Пасхи в режиме онлайн

Сахалинцев приглашают к празднованию Пасхи в режиме онлайн. Об этом рассказал архиепископ Южно-Сахалинской и Курильской епархии Аксий. В связи с пандемией коронавируса священнослужитель записал обращение к прихожанам.

– Богослужения в наших храмах будут совершаться. Но прошу всех вас на праздничные дни оставаться дома, сохраняя свое здоровье, и обеспечивая безопасность своих близких, – сказал Аксий.

Пасхальное богослужение будет транслироваться на телеканале ОТВ (в том числе на YouTube) и на сайте РИА «Сахалин-Курилы». Начало вещания 18 апреля в 23:30.

Кроме того, посмотреть службу можно будет в официальных аккаунтах губернатора:

– в Одноклассниках (https://ok.ru/valery.limarenko);

– во ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official).

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