Сахалинский предприниматель решила поддержать медиков
Поддержать тех, кто стоит на защите здоровья граждан и ежедневно рискует жизнями, контактируя с теми, кто может быть заражен Covid-19, решила предприниматель из Южно-Сахалинска.
Готовые обеды для сотрудников городской поликлиники №4 в Южно-Сахалинске поставляют уже вторую неделю. Каждый день курьер привозит пакеты с салатами, вторыми блюдами и выпечкой. Идея кормить врачей и медсестер за свой счет до улучшения эпидемиологической обстановки пришла в голову владелице частной косметологической клиники. В прошлом женщина сама работала врачом и прекрасно понимает с какими трудностями пришлось столкнуться представителям здравоохранения сегодня. Уже несколько месяцев островная медицина держит оборону от наступающей эпидемии. На передовой борьбы с коронавирусной инфекцией оказались сотни сотрудников поликлинического звена. Многие из них работают с большой нагрузкой - по 18 и более часов без перерыва, зачастую не имея возможности наладить свой быт и выделить время на приготовление пищи.
- Мы работаем на пределе возможностей, - говорит заместитель главного врача по лечебной работе поликлиники №4 Юлия Хижняк. – Наши сотрудники работают не только в поликлинике, но также встречают рейсы в аэропорту, работают в обсерваторах, обслуживают пациентов на дому, проводят забор анализов. В этот процесс включен каждый сотрудник поликлиники. В этих условиях особенно важно, что есть неравнодушные люди, которые ценят врачей и их труд. Эта помощь пришла вовремя, в трудный момент. И хоть предприниматель предпочла остаться неизвестной, мы хотим сказать слова благодарности за ее заботу.
В карантинных мероприятиях задействовано около 100 сотрудников поликлиники №4, 26 из них выезжают в «горячие» точки. Ежедневно на дому врачи посещают несколько сотен человек – проводят осмотры и проводят забор анализов. Работают не только с пациентами с признаками различных заболеваний, но и с теми, кто в течение двух недель прибыл на территорию области, также с членами их семей.
- Очень сильно изменился график работы, - рассказывает врач-терапевт Александр Понажев. – Если в обычное время мы начинали работать с 08.00 часов и завершали работу в 16.00, то сейчас мы можем работать и до 02.00 часов ночи. Работаем с пациентами, заполняем документацию. Ежедневно на сон и отдых тратим не более 3-4 часов. Это тяжело, но мы справляемся. Мой секрет прост – еще во время обучения в университете приходилось работать в ночные смены в отделении и на скорой помощи, для меня это привычная жизнь врача. Зато по окончании трудового дня все мы испытываем чувство гордости за проделанную работу. У нас очень мало заболевших, потому что все медики области делают все возможное, чтобы не допустить распространение инфекции на территории региона.
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