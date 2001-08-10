В преддверии Пасхи сахалинцев и курильчан обеспечат куриными яйцами местного производства. Сегодня поставки свежей продукции налажены во все районы Сахалинской области, в том числе на Курильские острова. Местные производители полностью закрывают потребности жителей, сообщили в правительств области.

– Наше предприятие производит 350 тысяч яиц ежедневно. В ассортименте продукция 12 категорий. Самое популярное у сахалинцев яйцо «Отборное». В преддверии светлого праздника Пасхи гарантируем, что продукции хватит всем жителям Сахалинской области, – отметила начальник отдела птицефабрики «Островная» Светлана Бабич.

Фирменная торговая сеть птицефабрики сегодня включает 19 собственных точек по Сахалину. Кроме того, продукцию предприятия приобретают более 700 предпринимателей, которые реализуют яйцо по всему региону. В достаточных объемах на островном рынке имеется и куриное яйцо, привезенное с материка.

– Товар проходит обязательную электронную ветеринарную сертификацию, что гарантирует его безопасность для потребителя, – сообщила исполняющая обязанности заместителя министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Лина Степанова.

В ведомстве отметили, в регионе продолжают наращивать собственное производство сельхозпродукции, в том числе яйца. За три месяца 2020 года птицефабрика «Островная» произвела более 32 миллионов яиц. Это на 1,1 миллиона больше, чем за тот же период годом ранее.