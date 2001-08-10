Почта России доставит посылки AliExpress Plus на дом бесплатно

Почта России и AliExpress Россия договорились о бесплатной доставке посылок из почтового отделения на дом клиентам нового сервиса AliExpress Plus, сообщили в отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям Дальнего Востока.

Воспользоваться бесплатной доставкой Почты России на дом можно при покупке на сайте и в приложении AliExpress товаров со знаком Plus. Доставка на дом других отправлений будет осуществляться по установленным тарифам, которые можно найти на сайте Почты России pochta.ru.

AliExpress Plus – сервис, на который распространяется бесплатная доставка до двери, запущен 15 апреля в тестовом режиме. Кроме бесплатной доставки он включает в себя гарантированные сроки доставки товаров от 2 до 15 дней с возможностью отслеживания на всем пути следования и опцией быстрого возврата. Сервис запущен на базе решения, которое было разработано логистической компанией Cainiao и Почтой России для AliExpress.

«Заказы, сделанные на AliExpress, составляют значительную долю общего потока почтовых отправлений. Мы видим, как восстанавливается спрос на зарубежные онлайн покупки, и, наша задача в период самоизоляции продолжить бесперебойное вручение отправлений, предложив клиентам безопасный и удобный сервис. Почта России обеспечивает оптимальные сроки доставки отправлений, и благодаря нашему партнерству с AliExpress огромное число людей смогут получать свои заказы, не выходя из дома и не подвергая свое здоровье риску», - отмечает заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России» Денис Ильин.

Почта России и AliExpress – ключевые партнеры в России в области доставки. Около 80% посылок Aliexpress из Китая обрабатывается и доставляется Почтой России. В объёме Почты России — это порядка 40%. За всю историю сотрудничества компаний в Россию было привезено около 1 млрд посылок. Это около 200 посылок в минуту за 10 лет существования AliExpress.