Улицу Горького в Южно-Сахалинске частично перекроют 17 и 18 апреля

Движение для автомобилей ограничат на улице Горького в Южно-Сахалинска 17 и 18 апреля.

Как отметили в пресс-службе мэрии областного центра, завтра, 17 апреля, ограничения введут в районе пересечения со строящейся улицей Пограничной (Ботанический сад) по двум восточным полосам (в южном направлении).

10-метровый участок дороги на двух западных полосах закроют для работ по прокладке подземной силовой кабельной линии через проезжую часть дороги.

В субботу, 18 апреля, работы будут проводить на двух противоположных полосах. Проезд транспорта будет осуществляться по двум восточным полосам (в северном направлении).

В случае непогоды сроки ремонтных работ могут быть скорректированы. По окончании работ подрядная организация восстановит асфальт на проезжей части улицы Горького.