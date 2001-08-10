Тихоокеанское
информационное агентство
17 Апреля 2020
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В общественном транспорте Южно-Сахалинска продолжает действовать масочный режим
10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Улицу Горького в Южно-Сахалинске частично перекроют 17 и 18 апреля

Движение для автомобилей ограничат на улице Горького в Южно-Сахалинска 17 и 18 апреля. 

Как отметили в пресс-службе мэрии областного центра, завтра, 17 апреля, ограничения введут в районе пересечения со строящейся улицей Пограничной (Ботанический сад) по двум восточным полосам (в южном направлении).
 
10-метровый участок дороги на двух западных полосах закроют для работ по прокладке подземной силовой кабельной линии через проезжую часть дороги.
 
В субботу, 18 апреля, работы будут проводить на двух противоположных полосах. Проезд транспорта будет осуществляться по двум восточным полосам (в северном направлении).
 
В случае непогоды сроки ремонтных работ могут быть скорректированы. По окончании работ подрядная организация восстановит асфальт на проезжей части улицы Горького.

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