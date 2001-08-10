В Южно-Сахалинске приступили к работам по весеннему содержанию городских кладбищ. Сотрудники профильных служб проводят ряд сезонных мероприятий по содержанию городских кладбищ. Работы ведутся на территориях действующего комплекса в Христофоровке, «Ласточке», а также старого кладбища на улице Ленина и в планировочных районах, сообщили в админитрации города.

По словам директора МБУ «Бюро ритуальных услуг» Антона Коляда, в рамках муниципального задания специалисты занимаются санитарной уборкой, а также уборкой снега с дренажных канав и дорог, в том числе пешеходных. В местах, где подсохла земля, участки отсыпают гравием. Там, где снег не успеет растаять к Родительскому дню, и земля будет влажной, установят деревянные мостки.

- Помимо этого, на территории комплекса в Христофоровке размещены дополнительные бункеры для приема мусора от горожан, которые планируют провести уборку на могилах. Также нами приобретен и привезен песок для отсыпки мест захоронений в объеме 1000 кубических метров. Песок предоставляется бесплатно всем желающим, - рассказал Антон Коляда.

Отметим, что маломобильные горожане могут посетить кладбище №3 на личных автомобилях. Для этого необходимо предъявить смотрителю на въезде удостоверяющий документ.

Напоминаем, что в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции администрация Южно-Сахалинска просит горожан проявить сознательность и воздержаться от массового посещения кладбищ. В этом году во избежание одновременного скопления людей ранее было принято решение не вводить дополнительные бесплатные автобусы, которые связывают между собой кладбищенские комплексы.

В областном центре, как и в прошлые годы, запланированы работы по благоустройству мест захоронений горожан, удостоенных почетных званий. Так, на старом городском кладбище находятся могилы Героя Социалистического Труда Николая Редкокаши, Героев Советского Союза Мансура Хасаншина, Владимира Никишова и Михаила Федотова, советских воинов В. М. Чалкина, А. М. Дубинкина и др. Когда установится сухая погода, специалисты уберут с мест захоронений и прилегающих территорий прошлогодние листья, где необходимо - выполнят обрезку кустарников и деревьев, приведут в порядок памятники и ограды.

Добавим, что специалисты также следят за недопущением случаев вандализма на данных могилах и призывают бдительных горожан сообщать о фактах в «Бюро ритуальных услуг» по номеру телефона 43-22-33. Фото и видеоматериалы можно направить на mupbru65@mail.ru.

Работы по весеннему содержанию запланированы и на кладбищах, расположенных в планировочных районах и селах городского округа. Это Березняки, Ново-Александровск, Синегорск и Весточка. К родительскому дню там также будет убран снег, вывезен мусор и, где необходимо, произведена отсыпка подъездных путей.