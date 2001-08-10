На одном из объектов, где проводится капитальный ремонт кровель, министра ЖКХ встретили возмущенные жители

Ликвидировать в кротчайшие сроки последствия от протечек на балконах дома по ул. 2-ая Красносельская, 18 в Новоалександровске, произошедших во время проведения капитального ремонта кровли, поручила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна. Сегодня руководитель ведомства совершила рабочую поездку по объектам, где в настоящее время ведутся ремонтные работы.

Как рассказала Пыжикова Наталья, жительница квартиры, расположенной на 5 этаже, после демонтажа старой кровли в ходе проведения капитального ремонта 2 балкона были во время оттепели залиты, и теперь требуется приводить их в порядок. И главный вопрос: кто это будет делать? Других проблем с этим подрядчиком не возникло.

- Ремонт ваших балконов будет осуществлять подрядчик за свой счет. И пока у вас не останется к ним претензий, Фонд капитального ремонта не примет работы на вашем доме, - сообщила Н.Куприна.

Нареканий к работе подрядчика у исполняющего обязанности руководителя Фонда капитального ремонта МКД Сахалинской области Зайцева Д.В. и директора управляющей компании ООО «Управдом» А. Погорельцева нет. Все замечания и пожелания работниками компании отрабатывались оперативно, техника безопасности соблюдается, меры по недопущению распространения короновируса предпринимаются. Ремонт завершается в контрактные сроки.

- Штат рабочих у нас укомплектован полностью, проблем с этим не испытываем. Материалы для проведения капитального ремонта на Сахалине есть, поставщики обеспечивают на данный момент всем необходимым, - рассказал генеральный директор ООО СПК «Лидер» Сероб Маркосян.

К подрядной организации, работающей на домах в Луговом по улице 2 Пионерская, ни у директора УК А.Щербачева, ни у руководства Фонда вопросов нет. Все делают четко, быстро, замечания отсутствуют.

- Это одна из лучших подрядных компаний, которая работает с нами. Всё делают своевременно, сроки не затягивают, материалами обеспечены, штат полностью укомплектован, - сказал Д.Зайцев.

- Очень важно, чтобы работы были выполнены качественно и в установленные контрактами сроки несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с пандемией. Обращаю внимание, что все площадки должны быть чистыми, весь строительный мусор подрядчики обязаны по договору с Управлением по обращению с отходами вывезти на полигон Южно-Сахалинска до принятия работ, - подчеркнула Н.Куприна.

В целом в 2020 году в Сахалинской области капитально отремонтируют 600 многоквартирных домов. Львиную долю из общего числа объектов приведет в порядок Сахалинский Фонд капитального ремонта. Его силами обновят кровли, фасады и инженерные сети 400 домов. Еще 200 жилых зданий во всех районах области отремонтируют с помощью региональной субсидии. Большинство аукционов уже разыграно, контракты заключены. Подрядные организации приступили к работам на объектах.