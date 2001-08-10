На путину намерены привлекать преимущественно сахалинцев
Островные рыбопромышленники намерены привлекать на путину сахалинцев. Об этом стало известно в ходе заседания рыбохозяйственного совета. На совещании представители власти и рыбопромышленники обсудили организацию путины в условиях пандемии. Одна из действенных мер по недопущению распространения коронавируса – ограничить число приезжих работников с материка, сообщили в правительстве Сахалинской области.
Собравшиеся вспомнили недавнюю резонансную историю. Среди привлеченных с материка на промысел мойвы оказались бывшие убийцы, насильники, а также человек, находящийся в федеральном розыске.
– Мы расцениваем это, как чрезвычайное происшествие. Работодатель – один из рыбопромышленников – пренебрег нормами санитарно-эпидемиологической безопасности и по сути обманул государственные органы. Он дал гарантийное письмо, что люди будут находиться на двухнедельной обсервации по определенному адресу, который был указан в документе. Однако их увезли в другой населенный пункт, где они были предоставлены сами себе. Люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя недостойно и возмутительно, – заявил зампред регионального правительства Антон Зайцев.
Службы Роспотребнадзора и правоохранители оперативно провели проверку прибывших. Всех нарушителей отправили на обсервацию, а работодателю выписали штраф.
– Чтобы такие ситуации не повторялись, предлагаю промысловикам задействовать местные кадры. В отличие от приезжих, островитянам не придется находиться на карантине в течение двух недель – всё это время они смогут трудиться, – отметил зампред регионального правительства Сергей Наумов.
Инициативу поддержал Максим Козлов – президент ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Он рассказал, что компании с удовольствием примут на работу жителей региона.
– В условиях пандемии коронавируса, конечно, наши предприятия должны минимизировать привлечение работников с материка. При организации промысла мы всегда обращаемся за помощью к жителям области. Берем всех, кто желает работать, – подчеркнул Максим Козлов.
На совете отметили, что предприятия, которые все же решатся использовать приезжую рабочую силу, должны быть готовы к издержкам. Им придется обеспечить двухнедельную изоляцию работников в обсерваторе за свой счет. Кроме того, теперь работодатели обязаны согласовывать с силовыми структурами списки людей, которых привлекают с материка.
Также участникам совещания напомнили, что предприятия рыбной отрасли относятся к «непрерывному производству» и могут работать в условиях нынешних ограничений. Однако необходимо соблюдать карантинные мероприятия. Требования обозначены в соответствующем указе губернатора, в их числе – обязательная двухнедельная обсервация работников. Рыбопромышленникам необходимо создавать условия, чтобы прибывшие на остров сотрудники могли находиться в изоляции. У таких работников должны быть отдельные помещения, бытовые удобства и питание. Выход на улицу и контакт с сахалинцами для них запрещен.
Отметим, ежегодно в Сахалинской области на путину привлекают более 3 с половиной тысяч человек. В 2020 году, по предварительным прогнозам науки, в акватории островного региона зайдет свыше 90 тысяч тонн лосося.
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