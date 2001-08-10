В селе Раздольном Корсаковского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Корсаковском районе. Современный ФАП в селе Раздольном будет ежедневно принимать до 25 пациентов. Раньше медпункт располагался в здании средней школы, где медики занимали три кабинета.

В новом ФАПе разместились кабинеты для приема пациентов, аптечный пункт, санузел со всеми удобствами, комната отдыха для персонала и просторный холл. Предусмотрели также процедурный кабинет, поэтому теперь сельчанам не придется ездить сдавать кровь в Корсаков.

Заботиться о здоровье местных жителей будет опытный фельдшер. Лариса Чмулева в медицине почти 36 лет, 13 из них она заведует фельдшерско-акушерским пунктом в Раздольном. Медик хорошо знакома с каждым своим пациентом. В их числе – местные жители, школьники, приезжающие на обучение из Корсакова, – всего более 700 человек, рассказали в правительстве Сахалинской области.

– Я люблю свою работу и очень рада, что теперь у нас появился новый просторный и светлый ФАП. В кабинетах есть все необходимое для медиков и пациентов, – сказала Лариса Чмулева.

– Здесь просторно и уютно, чистенько и аккуратно. Заходить в здание приятно. Особенно к нашему фельдшеру. Она у нас золото, а не человек. Мы считаем ее своим домашним доктором, – поделилась жительница Раздольного Любовь Кузнецова.

Компьютерное оборудование в новом медпункте подключено к интернету, что позволит фельдшеру вносить сведения о здоровье пациентов в систему «БАРС», а также вести запись сельчан к специалистам узкого профиля в другие учреждения здравоохранения.

– Для фельдшерско-акушерского пункта мы закупили мебель и оборудование, начиная от электронных весов для младенцев до дефибриллятора и кардиографа. Уверен, что открытие нового ФАПа позволит решать задачи как по оказанию доврачебной медицинской помощи, так и по медпрофилактике и диспансеризации жителей. У нас имеются все возможности для выездной работы узких специалистов. Они будут приезжать из районной больницы по графику, – рассказал главный врач Корсаковской ЦРБ Константин Горфункель.

Напомним, сегодня в островном регионе действует долгосрочная программа по строительству ФАПов и амбулаторий в сельских населенных пунктах. В ее рамках все ветхие медицинские объекты в селах заменят.

Всего до 2022 года на островах планируют построить не менее 13 ФАПов и 5 амбулаторий.