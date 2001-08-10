Дождь со снегом пройдут на Сахалине

Островные синоптики рассказали, какой будет погода на предстоящей неделе.

По сообщению регионального УГМС, в предстоящие выходные дни в северных и центральных районах Сахалина временами пройдет небольшой снег, температура ночью -1…-6°, днём 0…+5°, в долинах центральных районов +5…+10°.

Южные районы будут находиться под влиянием поля повышенного давления. В выходные осадков здесь не будет, температура ночью +1…-4°, днём +6…+11°.

В Южно-Сахалинске на выходных тоже без осадков, температура ночью -1…-3°, днём +9…+11°. В понедельник характер погоды не изменится, но днём будет немного прохладнее.

Со вторника погоду Сахалина испортит циклон, который будет располагаться над Приморьем. Он принесёт осадки в виде дождя и мокрого снега, на побережьях усилится ветер. Похолодает. К концу недели осадков станет меньше, ослабеет ветер.

На Курильских островах в выходные дни осадков не будет, температура ночью 0…-5°, днём +3…+8°.

Со среды сначала на юге, а потом и на севере гряды ожидаются осадки, усилится южный ветер до 15-20 м/c.