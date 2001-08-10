Дорожную разметку обновят в Южно-Сахалинске
С наступлением подходящих погодных условий в областном центре начались работы по нанесению дорожной разметки, которая износилась за зиму. На эти цели закуплено около 120 тонн краски и пластичных материалов. Сегодня, 17 апреля, подрядчики вышли на проспект Мира. На участке от улицы Сахалинской до Емельянова они нанесли 170 квадратных метров разметки - это пешеходные переходы и около трех километров осевой линии.
Для осуществления этих работ используется специализированная дорожная краска, а на проспекте Мира и в районах, где расположены школы, детские сады и другие социально важные учреждения при разметке пешеходных переходов применяют материалы с повышенной износоустойчивостью.
В 2020 году планируется нанести примерно 450 километров дорожной разметки и 480 пешеходных переходов, сообщили в администрации города.
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