Дорожную разметку обновят в Южно-Сахалинске

С наступлением подходящих погодных условий в областном центре начались работы по нанесению дорожной разметки, которая износилась за зиму. На эти цели закуплено около 120 тонн краски и пластичных материалов. Сегодня, 17 апреля, подрядчики вышли на проспект Мира. На участке от улицы Сахалинской до Емельянова они нанесли 170 квадратных метров разметки - это пешеходные переходы и около трех километров осевой линии.

Для осуществления этих работ используется специализированная дорожная краска, а на проспекте Мира и в районах, где расположены школы, детские сады и другие социально важные учреждения при разметке пешеходных переходов применяют материалы с повышенной износоустойчивостью.

В 2020 году планируется нанести примерно 450 километров дорожной разметки и 480 пешеходных переходов, сообщили в администрации города.