Южносахалинцам напоминают о работе социальных магазинов
На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинска работает 25 торговых точек, имеющих статус «социальный магазин». Они расположены в разных районах города, в том числе в Ново-Александровске, Луговом, Дальнем и Синегорске.
Целью деятельности «социальных магазинов» является предоставление возможности для населения приобретать социально значимые товары по доступным ценам. Все торговые предприятия, обладающие этим статусом, должны предлагать жителям группу товаров первой необходимости с минимальной наценкой (не более 15% от цен поставщика с учетом транспортных расходов).
Ассортиментный перечень социальных товаров включает: горох, рис, пшено, гречка, хлеб из пшеничной, ржаной муки, мука пшеничная, вермишель, сахар-песок, соль, чай черный байховый, соль, молоко, масло сливочное, масло подсолнечное, яйцо, рыбные консервы, рыба мороженная, говядина, свинина (кроме бескостного мяса), колбаса вареная, куры (кроме окорочков), капуста белокачаная, картофель, лук репчатый, морковь, яблоки. Планируется, что в этом году количество наименований расширится до 40 пунктов.
Жители города могут узнать точки экономформата по бело-синим вывескам с надписью «социальный магазин», а также по наличию в заведении информационного стенда с указанием перечня социальных товаров, размера торговой наценки и свидетельства о присвоении статуса.
Список социальных магазинов размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Городские проекты».
Все желающие владельцы объектов розничной торговли могут подать заявку на присвоение статуса «социального магазина». Ознакомиться с необходимыми документами для подачи заявки и со средними ценами перечня продуктов можно в тематическом разделе департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.
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