Тихоокеанское
информационное агентство
17 Апреля 2020
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В общественном транспорте Южно-Сахалинска продолжает действовать масочный режим
16:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В общественном транспорте Южно-Сахалинска продолжает действовать масочный режим

В общественном транспорте Южно-Сахалинска продолжает действовать масочный режим

Администрация Южно-Сахалинска напоминает жителям и гостям города, что в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим.

Ношение маски в общественном транспорте —  один из пунктов указа губернатора Сахалинской области, который распространяется на каждого жителя региона и обязателен к исполнению.

В целях информирования пассажиров в Южно-Сахалинске на автобусах и автобусных остановках размещают постеры с общественно значимой информацией о необходимости перед посадкой надевать маску.

Особо отметим, что водитель или кондуктор не обязаны выдавать маску пассажиру. При этом во всех городских автобусах как в муниципальных, так и в транспорте частных перевозчиков предусмотрен небольшой запас масок для определенных категорий граждан: пожилых горожан, людей с ограниченными возможностями здоровья, беременных и родителей с детьми.

Поэтому пассажиров призывают быть ответственными, проявлять сознательность, не садиться в автобус без маски, позаботиться заранее о ее наличии, и тем самым обезопасить себя, окружающих, а также избежать конфликтных ситуаций.

Список торговых точек, где можно приобрести маски в розницу, опубликован на официальном сайте администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/16465).

Напомним, что пользоваться общественным транспортом рекомендуется только в случае особой необходимости.   

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