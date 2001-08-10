В общественном транспорте Южно-Сахалинска продолжает действовать масочный режим

Администрация Южно-Сахалинска напоминает жителям и гостям города, что в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим.

Ношение маски в общественном транспорте — один из пунктов указа губернатора Сахалинской области, который распространяется на каждого жителя региона и обязателен к исполнению.

В целях информирования пассажиров в Южно-Сахалинске на автобусах и автобусных остановках размещают постеры с общественно значимой информацией о необходимости перед посадкой надевать маску.

Особо отметим, что водитель или кондуктор не обязаны выдавать маску пассажиру. При этом во всех городских автобусах как в муниципальных, так и в транспорте частных перевозчиков предусмотрен небольшой запас масок для определенных категорий граждан: пожилых горожан, людей с ограниченными возможностями здоровья, беременных и родителей с детьми.

Поэтому пассажиров призывают быть ответственными, проявлять сознательность, не садиться в автобус без маски, позаботиться заранее о ее наличии, и тем самым обезопасить себя, окружающих, а также избежать конфликтных ситуаций.

Список торговых точек, где можно приобрести маски в розницу, опубликован на официальном сайте администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/16465).

Напомним, что пользоваться общественным транспортом рекомендуется только в случае особой необходимости.