Месячник санитарной очистки стартует в Южно-Сахалинске. Начиная с 22 апреля, в областном центре каждую среду и пятницу будут организованы «чистые» дни недели. В их рамках будут проводиться работы по рыхлению снега и уборке мусора.

Чтобы привести город в порядок после зимы, на помощь дорожным службам придут сотрудники правительства Сахалинской области и администрации Южно-Сахалинска. Инвентарь будет выдан по необходимости.

Наводить чистоту, согласно правилам благоустройства, обязаны также собственники зданий и сооружений. За исполнением этих требований следят работники департамента общественной безопасности и контроля. Тех, кто не выполнит законные требования, привлекут к административной ответственности.

Привести в порядок прилегающие территории рекомендовано и владельцам индивидуальных жилых домов, гаражей, дачных, огородных, садовых участков, сообщили в администрации города.

В рамках улучшения санитарного состояния и благоустройства Южно-Сахалинска 24 апреля, 1 мая и 8 мая на городском полигоне будут организованы бесплатные дни приема твердых бытовых отходов. Мусор принимается как от юридических, так и от физических лиц. По вопросам вывоза ТБО следует обращаться в департамент городского хозяйства по телефону: 300-461 (доб. 5)