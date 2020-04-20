Тихоокеанское
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Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска
09:34, 20.04.20 | Новости общества Сахалина и Курил

О продлении или отмене изоляции будет известно на этой неделе

Будет ли продлен режим самоизоляции в стране, объявят на следующей неделе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».
 
По его словам, на этой неделе количество заболевших продолжает расти и пока не идет речь о выходе на плато эпидемии. Решение о продлении режима самоизоляции или его завершении нужно будет принять на следующей неделе, заключил Песков.
 
Также он добавил, что в сложившейся ситуации в приоритете здоровье граждан, но при этом важно "не дать задохнуться экономике, которая и так находится, конечно, в тяжелом, кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись".
 
На сегодняшний день в России зафиксировано 42 853 случая заражения коронавирусом. За последние сутки эта цифра выросла на 6 060. 
 
По информации сахалинского губернатора, 19 апреля в области зарегистрировано всё то же количество зараженных Covid-19 - 19 человек. При этом есть уже десять выздоровевших. На лечении остаются девять пациентов.

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