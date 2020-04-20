Бессмертный полк на Сахалине может пройти в онлайн-формате

Президент Владимир Путин объявил о переносе массовых мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Причина переноса - серьезная эпидемиологическая ситуация в стране.

- Для всех нас именно 9 мая - это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем это делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность. Задействуем все наши возможности. Уверен, что 9 мая, День Победы станет в этом году, как и всегда, объединяющим для общества, нашего народа, для всей страны», - отметил он.

Как сообщают в агентстве по делам молодежи Сахалинской области, подготовка к волонтерскому сопровождению парада Победы и Бессмертного полка будет проходить и дальше. Уже сейчас островные волонтеры Победы проходят онлайн-обучение с помощью цифровой платформы. Движение совместно с Бессмертным полком России участвует в разработке варианта проведения народного шествия непосредственно 9 мая в безопасном онлайн-формате.

- Люди старше 65 лет не смогут участвовать в праздничных мероприятиях, мы связывались с ветеранами, которых должны были сопровождать 9-го мая. Они расстроены, что из-за вируса не смогут его посетить. Теперь же у наших героев будет возможность приехать и увидеть юбилейный парад, пусть и не 9-го числа. Для них это очень важно», – отметила руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Волонтеры Победы сейчас работают над тем, как поздравить каждого фронтовика Великой Отечественной войны с Днем Победы в условиях самоизоляции.