Выпускники, кто сдал экзамены на 100 баллов, поделятся своими секретами в учебе

Всероссийская акция «100 баллов для победы» стартовала в Сахалинской области. Мероприятие впервые пройдет в онлайн-режиме из-за коронавируса.

Главными героями акции по традиции становятся стобалльники. Выпускники, получившие наивысший результат на ЕГЭ, отвечают на вопросы, которые волновали их в преддверии экзамена.

Как сообщили в администрации Курильского района, островитянам предлагают записать мастер-классы на видео или провести встречи с выпускниками на платформах соцсетей в прямом эфире.

Прежде участниками акции становились только школьники, которые приходили на мероприятие в аудитории в своих городах. В этот раз услышать и даже задать вопрос спикерам может любой желающий, вне зависимости от региона, отметили в Рособрнадзоре.

Найти видеотрансляции в соцсетях можно по хэштегу #100балловдляпобеды2020.