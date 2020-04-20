Выпускники, кто сдал экзамены на 100 баллов, поделятся своими секретами в учебе
Всероссийская акция «100 баллов для победы» стартовала в Сахалинской области. Мероприятие впервые пройдет в онлайн-режиме из-за коронавируса.
Главными героями акции по традиции становятся стобалльники. Выпускники, получившие наивысший результат на ЕГЭ, отвечают на вопросы, которые волновали их в преддверии экзамена.
Как сообщили в администрации Курильского района, островитянам предлагают записать мастер-классы на видео или провести встречи с выпускниками на платформах соцсетей в прямом эфире.
Прежде участниками акции становились только школьники, которые приходили на мероприятие в аудитории в своих городах. В этот раз услышать и даже задать вопрос спикерам может любой желающий, вне зависимости от региона, отметили в Рособрнадзоре.
Найти видеотрансляции в соцсетях можно по хэштегу #100балловдляпобеды2020.
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